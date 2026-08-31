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Вендел выбыл из-за травмы, «Зенит» ищет нового хавбека

Вендел выбыл из-за травмы, «Зенит» ищет нового хавбека

Полузащитник «Зенита» Вендел выбыл из строя санкт-петербургской команды из-за травмы. По информации журналиста Пабло Оливейра, бразилец не сможет помочь команде в важных матчах с ЦСКА и «Локомотивом».

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