Путин с рабочим визитом отправится в Казахстан

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует совершить официальную рабочую поездку в Казахстан, где проведет рабочую встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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