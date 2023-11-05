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ФедералПресс

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Путин с рабочим визитом отправится в Казахстан

Путин с рабочим визитом отправится в Казахстан

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. На следующей неделе президент России Владимир Путин планирует совершить официальную рабочую поездку в Казахстан, где проведет рабочую встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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