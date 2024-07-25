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СК РФ предъявил обвинения экс-генералу ВСУ Кривоносу за преступления в Донбассе

СК РФ предъявил обвинения экс-генералу ВСУ Кривоносу за преступления в Донбассе

Следственный комитет России предъявил обвинения бывшему первому заместителю командующего Сил специальных операций ВСУ Сергею Кривоносу и бывшему командующему Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрию Галушкину.

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