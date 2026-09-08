«Скажи спасибо, что забрали всего лишь мандат»: Иван Камшилов из КПРФ допек гордуму Кургана вопросами

Он постоянно спрашивает: а деньги куда делись? Кому это понравится Герман Галкин Фото: Владимир Гердо/ТАСС Курганский облсуд отказал в удовлетворении жалобы бывшего депутата гордумы Кургана Ивана Камшилова.
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