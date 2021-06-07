Команда РВСН – победитель чемпионата ВС РФ по спортивному туризму

Команда РВСН – победитель чемпионата ВС РФ по спортивному туризму

В поселке Лосево Ленинградской области на базе отдыха «Юность» состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров чемпионата ВС РФ по спортивному туризму.

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