«В Абхазии зачищают турецкую про-азербайджанскую оппозицию»: «Condottiero»

По информации от официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, ведомство инициировало уголовные производства по нескольким статьям, включая статью, касающуюся террористической деятельности.
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