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Холодную воду отключат на нескольких улицах Рязани 20 декабря

Холодную воду отключат на нескольких улицах Рязани 20 декабря

Жителям указанных адресов стоит заблаговременно запастись водой.«Водоканал» Рязани сообщил о плановом отключении холодного водоснабжения (ХВС) 20 декабря с 09:00 до 15:30 по следующим адресам: Улица Ленина д.

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