Холодную воду отключат на нескольких улицах Рязани 20 декабря

Жителям указанных адресов стоит заблаговременно запастись водой.«Водоканал» Рязани сообщил о плановом отключении холодного водоснабжения (ХВС) 20 декабря с 09:00 до 15:30 по следующим адресам: Улица Ленина д.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии