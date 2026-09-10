В Хабаровске полицейские возбудили уголовное дело о хищении и незаконном обороте драгоценных металлов на общую сумму более 4,2 млн рублей

В рамках оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю выявили иностранного гражданина, подозреваемого в хищении драгоценных металлов.