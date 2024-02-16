Столтенберг заявил о планах НАТО передать Украине 1 млн беспилотников

Решение принято на заседании министров обороны стран НАТО 15 февраля.Столтенберг заявил о планах некоторых стран НАТО передать Украине 1 млн беспилотников, решение об этом принято на заседании министров обороны стран альянса 15 февраля, сообщает РЕН ТВ.
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