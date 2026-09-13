Си Цзиньпин выдвинул 5 инициатив для тесного сотрудничества в БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече БРИКС+ предложил укрепить сотрудничество в искусственном интеллекте и цифровой индустрии, представив пять инициатив, включая развитие инклюзивного ИИ и упрощение торговли и инвестиций.
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