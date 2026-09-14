Анастасия Волочкова прокомментировала смерть Лилии Сабитовой и ситуацию в балете

Народная артистка России Лилия Сабитова скончалась 14 сентября в возрасте 73 лет. Информацию о её смерти прокомментировала заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, которая отметила, что лично не была знакома с Сабитовой.
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