Маркетплейсы предупреждают, что поправки о регулировании их деятельности могут привести к росту цен

Поправки в закон о деятельности маркетплейсов внесены в Госдуму в конце сентября и предусматривают очень подробное регулирование деятельности торговых площадок в отношении как с продавцами, так и с покупателями.
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