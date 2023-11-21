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Маркетплейсы предупреждают, что поправки о регулировании их деятельности могут привести к росту цен

Маркетплейсы предупреждают, что поправки о регулировании их деятельности могут привести к росту цен

Поправки в закон о деятельности маркетплейсов внесены в Госдуму в конце сентября и предусматривают очень подробное регулирование деятельности торговых площадок в отношении как с продавцами, так и с покупателями.

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