Эксперты Минстроя сравнили магнитогорский курорт с ВДНХ

Архитекторы и планировщики побывали в благоустроенных общественных пространствах города металлургов. Эксперты со всей страны собрались сегодня в Магнитогорске, чтобы обсудить лучшие практики благоустройства и полученные от него эффекты.
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