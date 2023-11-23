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Эксперты Минстроя сравнили магнитогорский курорт с ВДНХ

Эксперты Минстроя сравнили магнитогорский курорт с ВДНХ

Архитекторы и планировщики побывали в благоустроенных общественных пространствах города металлургов. Эксперты со всей страны собрались сегодня в Магнитогорске, чтобы обсудить лучшие практики благоустройства и полученные от него эффекты.

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