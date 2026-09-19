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Регионы России

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Средняя цена на дизель в США превысила 6,48 доллара за галлон

Средняя цена на дизель в США превысила 6,48 доллара за галлон

Самое дорогое дизельное топливо продаётся в Калифорнии, где цена достигает 8,42 доллара за галлон. AAA отметила, что текущий максимум показывает стремительный рост стоимости энергоносителя на американском рынке.

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