Трамп показал президенту ЮАР призывы убивать белых

Кадры, на которых южноафриканские политики выступают за насилие в отношении белого населения страны, показал президенту ЮАР Сирилу Рамафосе президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, сообщает 21 мая сайт Just the News.
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