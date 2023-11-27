Против Конора Макгрегора начали расследование за разжигание ненависти

Global Look Press/INPHO/Tom Hogan via www.imago-im Полиция Ирландии начала расследование в отношении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, которого заподозрили в разжигании межнациональной розни.
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