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Зеленский хочет продать Трампу ещё один «40-дневный ад для России»

Зеленский хочет продать Трампу ещё один «40-дневный ад для России»

Владимир Зеленский уже завтра, 22 сентября, встретится в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом и попытается продать ему очередную победу над Россией.

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