Собянин: «Технополис Москва» стал крупнейшим центром разработок роботов

В «Технополисе Москва» производят бытовых и медицинских роботов В особой экономической зоне «Технополис Москва» продолжается разработка инновационных решений, включая новшества в кибермедицине и уникального робота-амфибию, не имеющего аналогов в мире.
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