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В Европе потребовали ввести санкции против Урсулы фон дер Ляйен за махинации с вакциной

В Европе потребовали ввести санкции против Урсулы фон дер Ляйен за махинации с вакциной

Немецкий журналист охарактеризовал её политику как силовую, не совместимую с демократией.Журналист немецкого издания Berliner Zeitung Франц Бьекки призвал европейские страны рассмотреть возможность введения санкций против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив ее в дестабилизации всего объединения.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это не фон дер Ляйн ,это &quot;Марта Геббельс&quot; 2.0,такая же ведьма как и её предки....
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14 час.
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