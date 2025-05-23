Немецкий журналист охарактеризовал её политику как силовую, не совместимую с демократией.Журналист немецкого издания Berliner Zeitung Франц Бьекки призвал европейские страны рассмотреть возможность введения санкций против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив ее в дестабилизации всего объединения.
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