Немецкий журналист охарактеризовал её политику как силовую, не совместимую с демократией.Журналист немецкого издания Berliner Zeitung Франц Бьекки призвал европейские страны рассмотреть возможность введения санкций против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинив ее в дестабилизации всего объединения.