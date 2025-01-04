В Архангельске расскажут байки и истории про Намибию

Захватывающими историями из своего путешествия в Африку поделится известный активист Илья Кузубов.11 января в 16 часов в Деловом центре «Чайка» в офисе 325 пройдёт встреча клуба любителей путешествий «Отправная точка» «Намибия — место, где есть всё и ничего».