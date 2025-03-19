Полиция Херсонской области продолжает цикл лекций о вреде наркотиков для молодёжи

В рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025» сотрудники ОМВД России «Генический» встретились с учащимися Генического колледжа сферы обслуживания.
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