Две детские площадки установят по просьбе жителей в микрорайоне Катюшки в Лобне

Встреча главы городского округа Лобня Анны Кротовой с жителями прошла в микрорайоне Катюшки. Обсудили вопросы благоустройства, в том числе вывоз снега, содержание жилых домов и установку двух новых игровых площадок для детей.
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