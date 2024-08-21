Завершено строительство подземного пешеходного перехода на улице Медиков

На юге Москвы построен подземный пешеходный переход под Каспийской улицей и путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта проектной документации.
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