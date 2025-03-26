В Челябинске частично обесточили систему освещения на набережной в центре города

В Челябинске второй год подряд топит благоустроенную набережную. Как уже сообщал «Новый День», проблемы на набережной реки Миасс, расположенной вдоль улицы Труда в центре Челябинска начались в минувшие выходные.
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