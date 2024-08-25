Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • светлана Цветкова
    СТРАННО ЗА ПРИГОЖИНА ДО СИХ ПОР ТОПЯТ 70% ПРИ ОПРОСАХ И ЗА ЗЕЛЕНСКОГО ПРГОЛОСОВАЛО 70%! КАК ЖЕ ЭТО ПЛЕМЯ УМЕЕТ ПОПУЛИ...Империя Пригожина...
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Империя Пригожина рушится: активы распродаются, ЧВК «Вагнер» на грани исчезновения - RTVI

Империя Пригожина рушится: активы распродаются, ЧВК «Вагнер» на грани исчезновения - RTVI

Avia.pro - СМИ Когда смотришь на последние новости о Пригожине, возникает ощущение, что читаешь не столько хронику реальных событий, сколько сюжет какой-то драмы с элементами трагикомедии.

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Комментарии
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Сергей 166
Дело Иванова продолжает процветать
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3 час.
W
Walery
Ты сказать то сказал и даже написал... но доказать написанное сможешь или ты как ОБС = одна баба сказала...    Теперь серьезно - обоснуй свой базар про катастрофу... = доводы, факты, гипотезы.  Не ответишь - плохо кончишь.-
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2 час.
сЦ
светлана Цветкова
СТРАННО ЗА ПРИГОЖИНА ДО СИХ ПОР ТОПЯТ 70% ПРИ ОПРОСАХ И ЗА ЗЕЛЕНСКОГО ПРГОЛОСОВАЛО 70%! КАК ЖЕ ЭТО ПЛЕМЯ УМЕЕТ ПОПУЛИЗМОМ ОЧАРОВЫВАТЬ ЛЮДЕЙ! ТЕПЕРЬ ЗЕЛЕНСКИЙ УНИЧТОЖАЕТ НАСЕЛЕНИЕ, А ПРИГОЖИНУ, СЛВА БОГУ, НЕ ДАЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ!
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29 мин.

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