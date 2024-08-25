Империя Пригожина рушится: активы распродаются, ЧВК «Вагнер» на грани исчезновения - RTVI

W

Walery

Ты сказать то сказал и даже написал... но доказать написанное сможешь или ты как ОБС = одна баба сказала... Теперь серьезно - обоснуй свой базар про катастрофу... = доводы, факты, гипотезы. Не ответишь - плохо кончишь.-