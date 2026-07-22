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Царьград

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«Мосбилет» приглашает на выставку к 100-летию реставрации Боголюбской иконы

«Мосбилет» приглашает на выставку к 100-летию реставрации Боголюбской иконы

Современное оборудование позволило удалить поздние наслоения, лежащие поверх авторской живописи, и раскрыть оригинальный образ, каким его видел князь Андрей Боголюбский.

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