Александр Дрозденко: власти необходимо инвестировать в человека

Глава Ленобласти рассказал о связи инвестиций и повышения роста благосостояния жителей Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о результатах второго дня Петербургского международного экономического форума.
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