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Дмитрий Чернышенко поручил разработать навигатор мер поддержки в сфере туризма

Дмитрий Чернышенко поручил разработать навигатор мер поддержки в сфере туризма

В рамках Петербургского международного экономического форума Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в качестве модератора принял участие в панельной дискуссии «Туризм и индустрия гостеприимства: новые механизмы государственной поддержки».

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