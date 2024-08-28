Русская весна
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Русская весна

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  • Eduard
    США поддерживают страну,где был переворот?Переданный Украин...
  • Eduard
    Сейчас это так называется,не "продажа",а "передача"?Переданный Украин...
  • Eduard
    Тоже "просроченый"?Переданный Украин...

США создают биоагенты, поражающие отдельные этнические группы

США создают биоагенты, поражающие отдельные этнические группы

США продолжают работу над биоагентами, избирательно поражающими отдельные этнические группы, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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