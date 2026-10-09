Игорь Поздняков объяснил, как оформить наследство на дом без документов

Игорь Поздняков из Роскачества рассказал, как оформить наследство на дачный дом без документов. Важно подать заявление в нотариат в течение полугода и проверить дом на "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года, чтобы избежать сложностей.
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