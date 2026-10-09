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Царьград

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Игорь Поздняков объяснил, как оформить наследство на дом без документов

Игорь Поздняков объяснил, как оформить наследство на дом без документов

Игорь Поздняков из Роскачества рассказал, как оформить наследство на дачный дом без документов. Важно подать заявление в нотариат в течение полугода и проверить дом на "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года, чтобы избежать сложностей.

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