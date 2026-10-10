Дмитрий Маликов поделился кадрами с семьей в честь 60-летия совместной жизни своих родителей (видео)

56-летний музыкант Дмитрий Маликов публично поздравил своих родителей с 60-летием совместной жизни. Создатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов и его супруга Людмила в 1966 году стали мужем и женой, и сегодня их союз называют примером настоящей любви.