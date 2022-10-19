Военное обозрение

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Глава Минобороны Израиля отменил звонок украинскому коллеге, чем вызвал негативную реакцию посла Украины

Глава Минобороны Израиля отменил звонок украинскому коллеге, чем вызвал негативную реакцию посла Украины

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук обрушился с критикой на министра обороны Израиля Бени Ганца после того, как тот внезапно отменил запланированный звонок своему украинскому коллеге Алексею Резникову.

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