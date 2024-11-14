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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Златан о «Милане»: «Люди, которые работают здесь, хотят достигать выдающихся вещей, писать историю, побеждать. Хочу добиться больших успехов с этой командой, отплатить клубу за любовь»

В этом году «россонери» празднуют 125-ю годовщину основания клуба. «Милан – часть истории футбола, и мы – всего лишь последнее из его поколений.

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