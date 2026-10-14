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Окно возможностей для России: как Трамп подрезал крылья ВСУ

Окно возможностей для России: как Трамп подрезал крылья ВСУ

Чтобы поставить зарвавшегося криворожского выскочку на место, Вашингтон наглядно продемонстрировал Киеву, насколько тот зависит от США в войне против России.

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