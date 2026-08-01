Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии, бывший вратарь «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) после того, как она продлила отстранение России от турниров под своей эгидой «из-за сохраняющихся опасений, связанных с безопасностью и обеспечением порядка».
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