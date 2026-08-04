В Лужниках прошла третья «Битва Беговых Клубов»

1 августа в олимпийском комплексе «Лужники» прошла третья «Битва Беговых Клубов» — соревнование и фестиваль легкой атлетики, организованный беговым сообществом «Пыльные Гантели»1 августа в олимпийском комплексе «Лужники» прошла третья «Битва Беговых Клубов» — соревнование и фестиваль легкой атлетики, организованный беговым сообществом «Пыльные Гантели» при поддержке Департамента спорта Москвы.
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