Немецкие ХДС/ХСС предложил объявить чрезвычайную ситуацию из-за нашествия мигрантов

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерена вынести на голосование Бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии