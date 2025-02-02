Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Андрей Шишинов
    "пункт о необходимости объявления в Германии чрезвычайной ситуации"                                                  ...Немецкие ХДС/ХСС ...

Немецкие ХДС/ХСС предложил объявить чрезвычайную ситуацию из-за нашествия мигрантов

Немецкие ХДС/ХСС предложил объявить чрезвычайную ситуацию из-за нашествия мигрантов

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерена вынести на голосование Бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

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Комментарии
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Зоя
ХДСС,ХСС не забудьте вручить дудочку Меркель, пусть она всех своих &quot;ГОСТЕЙ&quot; выводит из Германии.....
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18 час.
Андрей Шишинов
&quot;пункт о необходимости объявления в Германии чрезвычайной ситуации&quot;                                                                                                          Поздно пить боржоми когда почки отвалились...
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17 час.
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