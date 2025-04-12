Решительно размежеваться(с)

Текст выходного дня.Давайте поговорим о неинтересном, то есть обо мне. Вынужденно, ибо отдельные персонажи, которые не могут возразить по сути моих текстов, пытаются переходить на личности (благо есть на что переходить) достаточно регулярно.
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