Стало известно о «секретном» визите директора ЦРУ в Киев

Стало известно, что «секретный» визит на Украину совершил глава ЦРУ Уильям Бернс. Официальная украинская версия звучит так: «Директор ЦРУ заверил Владимира Зеленского в том, что помощь от США будет продолжаться, в том числе и в плане передачи разведданных».
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