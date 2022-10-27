Стало известно о «секретном» визите директора ЦРУ в Киев

Стало известно, что «секретный» визит на Украину совершил глава ЦРУ Уильям Бернс. Официальная украинская версия звучит так: «Директор ЦРУ заверил Владимира Зеленского в том, что помощь от США будет продолжаться, в том числе и в плане передачи разведданных».