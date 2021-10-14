Позитив для оптимистов

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С чем приехала, с тем и уехала. Какие печеньки привозила в Москву персона нон-грата?

С чем приехала, с тем и уехала. Какие печеньки привозила в Москву персона нон-грата?

Характер Виктории Нуланд отчетливо прописан на ее лице. Тут даже и рассказывать особо нечего, все и так видно.

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Виктор Асманкин
Как могла наша власть вообще впустить эту долбанную особь в РФ? эхэхэ
Справедливый
А не послать бы эти США прямым текстом чисто по-русски?!
Гензик Колин
Эту зануду Нуланд ждут не дождутся на майдане. Там жить без печенек не могут.
ВАлентина Плаксина
Думаю, не только она с замом встречалась, поди очередного Навального готовила и сведения секретные получила.Просто так по Москве не ездят и не ходят.Встречи всякие точно были.!
GriG Ms
Чёйт даже про трусы навального не повыла --- видимо как и укрозачумленных и дурачка-с-новичком слили...
Сергей Гре_в
я бы не очень доверял дамочке с характерной фамилией Нудельман.

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