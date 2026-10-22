«Возможно, до вас не сразу дойдёт намёк». Кардашьян намекнула на отношения с ХэмилтономОткрытый источникАмериканская светская львица Ким Кардашьян сделала очередной тонкий намёк на отношения с семикратным чемпионом Формулы 1 Льюисом Хэмилтоном в новом эпизоде реалити-шоу The Kardashians.