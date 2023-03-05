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Илья Кива: Левочкин открыл сезон «охоты» на украинских беженцев

Илья Кива: Левочкин открыл сезон «охоты» на украинских беженцев

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного политика Ильи Кивы: Вернувшись в Украину из длительного европейского отпуска, появившись в Верховной Раде, проверив свой выигрыш в виде парламентской фракции и приняв лично присягу от побежденных, Сергей Владимирович всерьез занялся работой над новым политпроектом «украинцы против войны»: на место главного борца за мир и дружбу с Россией Юры Бойко на следующих выборах предстанет набравший популярность Арестович.

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