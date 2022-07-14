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«Ак Барс» подтвердил возвращение Мифтахова: односторонний контракт до конца сезона-2022/23

«Ак Барс» объявил о заключении соглашения с вратарем Амиром Мифтаховым до конца сезона-2022/23. Контракт с 22-летним игроком – односторонний.

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