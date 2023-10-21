Юная смолянка одержала победу во всероссийском конкурсе

Валерия Мартыненкова из Смоленской области написала лучшее сочинение о своей культуре Школьница Валерия Мартыненкова из Смоленской области стала победительницей всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке.
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