Валютная интервенция в Японии и фактор пленума ЦК КПК - основные события среды на АТР

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона показали неоднозначные результаты в среду. Австралийский S&P/ASX 200 достиг исторического максимума, а японские акции выросли на фоне повышения оптимизма бизнеса среди крупных японских производителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии