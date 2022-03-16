Закон и Порядок

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В Киеве согласились с неизбежностью российской специальной военной операции

В Киеве согласились с неизбежностью российской специальной военной операции

Поражены?Но это не ошибка, всё именно так.Советник офиса президента Зеленского Арестович сказал:- Логика развития событий показывает неизбежность подобных решений российского руководства, даже если у власти был не Путин, а какой-нибудь либерал и демократ.

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