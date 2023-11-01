Азербайджанцы извинились за избиение ребенка в школе

СП Сергей Потемкин Пока не будут наказаны те кто дает право находиться в России этому быдлу, ничего не изменится. Перевоспитывать сеидов бесполезно...

Н Николай Пока не будет образцово-показательного наказания за содеянное в соответствии с Законами РОССИИ всё так и будет продолжаться!!!