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Азербайджанцы извинились за избиение ребенка в школе

Азербайджанцы извинились за избиение ребенка в школе

# Чернильница   Если раньше извиняться и требовать извинений было по большей части фишечкой южан, то сейчас это приобретает какой-то массовый характер и складывается ощущение, что после «искренних» извинений грехи обнуляются.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Пока не будут наказаны те кто дает право находиться в России этому быдлу, ничего не изменится. Перевоспитывать сеидов бесполезно...
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2 д.
Н
Николай
Пока не будет образцово-показательного наказания за содеянное в соответствии с Законами РОССИИ всё так и будет продолжаться!!!
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2 д.
Регина Толстоброва
До задницы их извинения.Сегодня извинился, а завтра другой  кто нибудь изобьет кого. Это дикари. какая им цивилизация.
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2 д.

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