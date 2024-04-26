Внезапный прилив cил и еще 5 загадочных явлений, которые происходят с человеком перед смертью

Конечно, это случается не со всеми, и все-таки есть некая закономерность. Медсестра хосписа, 41-летняя Джули Макфадден на своем канале рассказала о шести необычных явлениях, которые происходят с человеком незадолго до смерти.
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