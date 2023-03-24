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МК: Онлайн-трансляция спецоперации России на Украине 24 марта 2023 года

МК: Онлайн-трансляция спецоперации России на Украине 24 марта 2023 года

МК знакомит с обстановкой в зоне СВО. Российский лидер Владимир Путин учредил медаль "За храбрость". По словам врио губернатора Херсонской области  Владимира Сальдо, военнослужащие ВС РФ остаются в Новой Каховке, несмотря на дезинформацию ГШ ВСУ.

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