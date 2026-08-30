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Царьград

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РСД-10 "Пионер" заступила на боевое дежурство 50 лет назад

РСД-10 "Пионер" заступила на боевое дежурство 50 лет назад

31 августа 1976 года первый полк с ракетой РСД-10 "Пионер" вступил на боевое дежурство в Петрикове, Белоруссия.

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